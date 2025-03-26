У украинских военных нет достаточных сил, чтобы добраться до Москвы и противостоять Вооруженным силам России. Как сообщила «Лента.ру», такое мнение выразил экс-главнокомандующий ВСУ и посол страны в Великобритании Валерий Залужный.

Во время встречи во Львове со студентами Залужный заявил, что Украина не обладает достаточными ресурсами, дабы оказаться в Москве.

«Вы представьте себе, насколько должны быть растянуты войска. Есть ли на Украине столько людей? Вы знаете, даже если, мне кажется, уже девушек начнем призывать — не хватит», — сообщил Залужный.

Освещая данный вопрос, он подчеркнул, что сложившуюся на фронте обстановку необходимо оценивать объективно.

Ранее Залужный обвинил в тирании главу киевского режима Владимира Зеленского, когда отвечал на вопрос о нехватке людей в ВСУ.