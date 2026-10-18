Стрельба в метро Манхэттена: мужчина погиб, подозреваемый скрылся

В центре Нью-Йорка на станции метро в Манхэттене застрелили мужчину примерно 30 лет. Преступление произошло днем 17 октября. Подозреваемый скрылся, полиция опубликовала его фотографии и попросила жителей помочь в поисках. Об этом пишет ТАСС .

В Нью-Йорке неизвестный застрелил мужчину на платформе станции метро в районе Манхэттен. После нападения подозреваемый покинул место происшествия. Полиция разыскивает его и просит горожан сообщить любую информацию, которая может помочь следствию.

По данным городского полицейского управления, стрельба произошла в субботу, 17 октября, около 12:21 по местному времени. Инцидент случился на станции «53-я улица — Седьмая авеню», где останавливаются поезда линии E, следующие в северном направлении.

Погибшему было около 30 лет. Других подробностей о мужчине правоохранительные органы пока не привели. Информация о возможных мотивах преступления также не раскрывается.

После случившегося полиция изучила записи камер видеонаблюдения и опубликовала фотографии мужчины, которого разыскивают в связи со стрельбой. Правоохранители призвали всех, кто узнал подозреваемого или располагает сведениями о его местонахождении, связаться с полицией.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подозреваемый на момент публикации оставался на свободе.

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