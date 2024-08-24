Суд арестовал имущество одного из фигурантов по делу о взрыве на Крымском мосту

Судом вынесено решение об аресте земельного участка и двух объектов недвижимости у одного из людей, которые проходят по делу о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом сообщили РИА Новости.

До этого в Ульяновске была арестована квартира одного из фигурантов. Теперь журналисты выяснили, что у еще одного человека, который проходит по данному делу о теракте, под арест попал участок земли площадью в 1,5 тыс. кв. м. Вместе с ними были арестованы два помещения небольшой площади, а также трейлер. Все это имущество сейчас невозможно продать либо передать другому лицу.

ФСБ задержала по делу о взрыве на мосту 8 человек, которые являются гражданами России, Украины и Армении. Все они на данный момент содержатся в СИЗО.

До этого пресса сообщала, что кассационный суд оставил в силе приговор Олегу Митволю, известному красноярскому бизнесмену. Его считают виновным в расхищении почти миллиарда рублей, выделенных на строительство метрополитена.