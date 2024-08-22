Кассационный суд оставил в силе приговор Митволю по делу о хищении

Восьмой кассационный суд приговор Митволю по делу о хищении принял решение оставить в силе приговор экс- председателю совета директоров АО «Красноярск ТИЗИС» Олегу Митволю, которого обвинили в хищении 954 млн рублей. Об этом сообщила прокуратора Красноярского края.

В отношении Митволя ранее возбудили уголовное дело (по части 4 статьи 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере»). По данным следствия, предприниматель причастен к хищению крупной суммы денег при строительстве метрополитена.

Адвокаты Митволя были не согласны с решением суда. Защита подала апелляцию, так как считала наказание Митволя слишком суровым. В марте Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу.

Как отметили в прокуратуре, предприниматель совместно с генеральным директором компании «Красноярск ТИСИЗ» намеренно создали видимость исполнения государственного контракта, подразумевающего проектирование метрополитена в Красноярске в рамках национального проекта «Экология».

Уточняется, что с 2019 года по декабрь 2020 года предприниматели подделали результаты инженерной работы и проектную документацию, которая не соответствовала действительности. В документах было множество ошибок и неточностей, в результате чего работы по проекту нельзя было принять. Несмотря на это, подрядчик подписал акты выполненных работ.

Таким образом, средства, выделенные на строительство метрополитена в размере 954 млн рублей, были перечислены на счет компаний, в том числе Митволя, и похищены.

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