СК России раскрыл схему легализации 5 млрд руб. экс-сотрудниками МВД
Фото: [Следственный комитет РФ]
Экс-сотрудники Министерства внутренних дел РФ Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов обвиняются к получении взяток. Общая сумма незаконного обогащения составила 5 млрд рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Следствие установило, что взяточники легализовали деньги путем конвертации в фиатные деньги с целью покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и объектов недвижимости.
Часть недвижимого имущества Сатюков и Соколов оформили на своих родственников.
Следователи принимают меры для установления местонахождения и экстрадиции злоумышленников.
Ранее сообщалось о том, что должностные лица Хабаровского края обвинены во взятке в 82 млн рублей.