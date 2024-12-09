СК России раскрыл схему легализации 5 млрд руб. экс-сотрудниками МВД

Экс-сотрудники Министерства внутренних дел РФ Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов обвиняются к получении взяток. Общая сумма незаконного обогащения составила 5 млрд рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Следствие установило, что взяточники легализовали деньги путем конвертации в фиатные деньги с целью покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и объектов недвижимости.

Часть недвижимого имущества Сатюков и Соколов оформили на своих родственников.

Следователи принимают меры для установления местонахождения и экстрадиции злоумышленников.

Ранее сообщалось о том, что должностные лица Хабаровского края обвинены во взятке в 82 млн рублей.