Суд оштрафовал жителя Крыма на 50 тыс. руб. за выкрики бандеровского лозунга в метро Москвы

Житель Крыма Вадим Скабелин выкрикнул в московском метро бандеровский лозунг и понес за это наказание. Его оштрафовали на 50 тыс. руб. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты ознакомились с судебными документами нарушителя закона. По ним Скабелин, находясь на станции метро «Павелецкая», выкрикивал националистический лозунг.

«В общественном месте, на транспорте общего пользования, гражданин Скабелин Вадим Валериевич… громко и неоднократно кричал: «Слава Украине*!» — указано в деле.

Вину Скабелина подтвердили как свидетельские показания, так и видеозаписи. Сам он признал, что относится отрицательно к проведению спецоперации. В итоге в его отношении было вынесено решение об административном наказании. Его обязали выплатить штраф в размере 50 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Орловской области в колонию отправился один из главных борцов с коррупцией в регионе. Высокопоставленный полицейский возглавлял отдел в УБЭП, его уличили в получении взяток и превышении должностных полномочий. В результате его отправили в колонию строгого режима на 9,5 года.

*данный лозунг внесен в РФ в перечень нацистских.