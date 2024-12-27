Главного борца с коррупцией Орловской области осудили на 9,5 лет за взятки

Бывшего главу отделения экономической безопасности и противодействия коррупции из отдела МВД России «Орловский» признали виновным в получении взяток. Ему дали 9,5 лет колонии. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты сослались на информацию, полученную от пресс-службы управления Следственного комитета по Орловской области.

«Бывшему полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима со штрафом 4 миллиона рублей», — указали в Следкоме.

Правоохранители выявили, что злоумышленник получал взятки от лиц, которые совершали преступления. За деньги он не привлекал их к ответственности, и не возбуждал против них уголовные дела. В итоге его признали виновным в превышении должностных полномочий и во взяточничестве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье под суд пойдет бизнесмен, который уклонялся от уплаты налогов. Он на протяжении трех лет подавал декларации с ложными сведениями, за счет чего бюджет недополучил от него 188 млн руб.