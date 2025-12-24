Суд в Наро-Фоминске продлил домашний арест обвиняемому в хищении бюджетных средств

Суд в Наро-Фоминске продлил срок действия домашнего ареста мужчине, который обвиняется в хищении бюджетных средств, до 30 января. Об этом сообщили в официальном канале судов общей юрисдикции Подмосковья.

Бывший гендиректор подрядной организации заключил муниципальный контракт с профильным комитетом администрации Наро-Фоминска на обустройство системы наружного освещения на 139 млн руб. После этого компания предоставила акты о приемке проведенных работ на указанную сумму. Во время проверки выяснилось, что цены на закупленное оборудование намного выше закупочных.

В результате на злоумышленника завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. Комитету муниципальной администрации был причинен ущерб более чем на 18 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье направили в суд дела мошенников, похитивших более 13,8 млн рублей.