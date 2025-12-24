В Подмосковье направили в суд дела мошенников, похитивших более 13,8 млн рублей

Прокуратура Московской области направила в Электростальский городской суд уголовные дела, возбужденные в отношении трех участников организованной группы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, их обвиняют в мошенническом хищении денег на сумму более 13,8 млн рублей. Об это сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемые искали соучастников, которые будут согласны за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты и предоставить их в пользование. В сентябре 2024 года они похитили у жителя Подмосковья более 13,8 млн рублей под предлогом их перечисления на безопасный счет.

Один из обвиняемых признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.