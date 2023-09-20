«Сумма там немаленькая»: выяснилось, на какую компенсацию рассчитывать жителям разрушенного дома в Балашихе

В ходе взрыва в Балашихе, о котором сообщил в соцсетях губернатор Московской области Алексей Воробьев, обрушились третий, четвертый и пятый этажи дома по Октябрьской улице. Повреждены не менее 10 квартир, есть погибшие и пострадавшие.

Как рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов, в связи с этим потерпевшим могут выплатить компенсации.

«В зависимости от региона, локальным законодательством могут быть установлены выплаты пострадавшим из бюджета — в среднем, от нескольких сотен тысяч рублей до одного миллиона рублей. Также пострадавшие имеют право на получение компенсации в результате причинения вреда здоровью либо гибели кого-то из близких», — уточнил специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме этого, по словам юриста, если будет установлено, что кто-то из собственников препятствовал профилактической проверке оборудования со стороны газопоставляющей компании, на такое лицо также может быть возложена материальная ответственность, поскольку здесь имеется вина и причинная связь между действиями собственника и возникшим ущербом.

Согласен с коллегой и партнер коллегии адвокатов «Люди Дела» Алишер Захидов. Он отметил, что вопрос компенсаций будет решаться с учетом конкретного случая.

«Если пострадали люди, которые не виноваты в этой ситуации, естественно, они могут подавать гражданские иски в уголовном процессе к виновному лицу. В рамках уголовного дела они будут признаны гражданскими истцами. Если выяснится, что газотехническая компания виновата или жильцы, жилищная компания, управляющая компания, они и понесут материальную ответственность. А сумма там, я думаю, будет не маленькая. Власти Подмосковья тоже, скорее всего, обеспечат свои выплаты», — подытожил собеседник издания.

Ранее выяснилось, кто понесет ответственность за взрыв в Балашихе.