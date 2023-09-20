«Могут привлечь жильцов»: выяснилось, кто понесет ответственность за взрыв в Балашихе

В жилом доме в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа. Повреждены 10 квартир, три человека погибли, есть пострадавшие.

Местные жители жалуются на то, что некоторые соседи отказываются пускать к себе домой сотрудников газовой компании для профилактической проверки оборудования.

Как рассказал партнер коллегии адвокатов «Люди Дела» Алишер Захидов, сейчас первоочередная задача Следственного комитета — определить виновного в этом происшествии. После этого будет решаться вопрос о выплатах компенсаций.

«Сертифицированный газовщик должен прийти, посмотреть, где и какие стоят пломбы, проверить наличие оборудования, утечек. Далее заполняются определенные акты, и владелец квартиры должен их подписать. Если он этого не делает или не пускает к себе газовщика, ответственность за дальнейшее состояние газового оборудования лежит уже на этом человеке», — пояснил Захидов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сейчас, добавил специалист, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации жилых помещений.

«Будет решаться вопрос о зоне ответственности как газопоставляющей компании, так и самих жильцов. Выяснят, была ли утечка в тех квартирах, где произошли взрывы, было ли самопроизвольное возгорание или возгорание из-за неосторожного обращения с огнем. Газотехническая экспертиза должна ответить на этот вопрос», — уточнил собеседник.

По его словам, если выяснится, что случившееся стало следствием попустительства газопоставляющей компании, управляющей компании или самих жильцов, виновный будет привлечен к уголовной ответственности.

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов добавил, что если имущество было застраховано, то собственник может получить компенсацию от страховой компании в зависимости от оценки стоимости ущерба.

«В ситуации, когда взрыв произошел по вине кого-либо из собственников помещений в жилом доме, пострадавшие вправе предъявить к виновнику требование о возмещении ущерба. Когда причиной взрыва является ненадлежащее исполнение управляющей компанией своих обязанностей по обслуживанию газовых сетей в доме, требование о взыскании суммы причиненного ущерба может быть предъявлено к УК», — отметил он.

Ранее жители Балашихи пожаловались на безответственность соседей после взрыва в многоэтажке.