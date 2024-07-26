Свыше 20 преступлений выявили народные дружинники в Подмосковье с начала года

Свыше двадцати преступлений и около четырехсот административных правонарушений выявили народные дружинники совместно с сотрудниками правоохранительных органов в Подмосковье с начала текущего года, сообщила пресс-служба Московской областной думы.

Как рассказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, сейчас в Подмосковье действует семьдесят девять народных дружин — это более двух тысяч человек.

«Мы видим, что труд этих неравнодушных людей приносит свои плоды. Нам важно, чтобы дружинников в регионе становилось больше, и чтобы их работа была максимально безопасной», — подчеркнул он.

Председатель Мособлдумы напомнил, что в этом году в рамках реализации проекта «Трансформация народных дружин» двадцать народных дружинников обеспечили новой экипировкой — форменной одеждой, обувью, аптечкой, фонариком, видеорегистратором и средствами связи.

Если новое оснащение успешно пройдет апробацию, то им обеспечат всех дружинников в Московской области.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководителями силовых структур региона.