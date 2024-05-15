Губернатор Подмосковья провел оперативное совещание с руководством силовых структур

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководством силовых структур, в ходе которого он обсудил с правоохранительным блоком совместную работу в сфере экологии и ЖКХ, а также контроль за предоставлением жилья детям-сиротам. В начале мероприятия губернатор поблагодарил коллег за усиленное и эффективное несение службы в майские праздники.

«Хочу поблагодарить вас за работу в праздники. Это всегда усиление, особенно там, где отдыхают наши жители. Обеспечение правопорядка — первейшая задача, и она была решена успешно. Сегодня в повестке вопросы миграции, несанкционированной торговли. Я предлагаю обсудить все, что касается соблюдения законодательства в части экологии. Также уделим внимание совершенствованию методики предоставления жилья детям-сиротам», — сказал он.

В 2023 году в регионе жильем обеспечили 875 сирот, 320 из них получили сертификаты. Такой способ позволяет гражданам приобрести квартиру в любом городе Подмосковья, а также получить ее в более короткий срок. В этом году сертификатами обеспечат 87% сирот — 666 из 762 человек, которых планируют обеспечить жильем.

В ходе обсуждения работы по модернизации системы ЖКХ участники отметили, что за пять лет она затронет 5,4 миллиона человек. В 2024 году в регионе отремонтируют 36 котельных и центральных тепловых пунктов, 189 километров сетей — по региональной программе, еще девять котельных и четыре километра сетей — с привлечением средств Фонда национального благосостояния. 74 котельных/ЦТП и 25 километров теплосетей модернизируют в рамках концессий. Работы завершат до начала нового отопительного сезона.

«Сейчас идет большая работа на основании тех замечаний, недочетов, которые у нас были зимой», — подчеркнул губернатор.

Специалисты также проведут опрессовку сетей, после чего установят, какие участки в первоочередном порядке включат в программу капремонта на 2024 год.

Помимо этого, в ходе совещания уделили внимание системе «Безопасный регион», которая помогает обеспечивать общественный порядок. На территории региона установлено уже более 135 тысяч видеокамер, которые позволяют предупреждать правонарушения и выявлять нарушителей. Также была затронута тема патрулирования лесов. За майские праздники в регионе привлекли к ответственности около 150 нарушителей пожарной безопасности. Напомним, что за разведение костров в неположенном месте в Подмосковье предусмотрен штраф.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.