Свыше 20 учебных тренировок по антитеррору провели на объектах «Мострансавто» в этом году

Двадцать четыре тренировки по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности провели с начала года на объектах компании АО «Мострансавто» — на автовокзалах, автостанциях, в филиалах организации и автобусах.

Как сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, целью учений является координация совместных действий, а также совершенствование реагирования на нештатные ситуации.

Каждая тренировка длилась несколько часов. Работники предприятия проводили учения самостоятельно, а также с участием сотрудников МВД, МЧС и ФСБ.

Например, в Балашихе состоялась тренировка по координации действий руководства «Мострансавто», водителя, охранников и работников автостанции при обнаружении бесхозного подозрительного предмета в автобусе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что у станций МЦД в Подмосковье в этом году откроют четыре путепровода.