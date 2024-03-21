Андрей Воробьев: четыре путепровода возле станций МЦД откроют в Подмосковье в этом году

До конца текущего года в Подмосковье планируется открыть четыре путепровода возле станций МЦД — в Красногорске, Раменском и Наро-Фоминске. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Люди спокойно смогут добираться до работы, отвозить детей в школы и детские сады, а экстренные службы — беспрепятственно прибывать на место вызова. Многие путепроводы мы стараемся строить с тротуарами, чтобы была возможность перейти по ним с велосипедами, самокатами или колясками. Ставим также шумозащитные экраны — это убережет жителей близлежащих домов от дискомфорта», - рассказал глава региона.

Фото: [ Константин Семенец ]

В Раменском путепровод строится между платформами «Удельная» и «Быково». Его протяженность составит более 380 метров. Также возведут 140-метровый подземный пешеходный переход — он свяжет Южный проспект и Интернациональную улицу. Степень готовности объекта составляет 76%. Запуск движения запланирован на сентябрь.

Фото: [ Костантин Семенец ]

В Наро-Фоминске путепровод строят от Апрелевской улицы до улицы Самохина у платформы «Апрелевка». Протяженность объекта составит около 270 метров. Также обустраивают подпорные стены со стороны улицы Самохина. Строительная готовность объекта составляет 17%. Открыть движение планируется в декабре.

Фото: [ Костантин Семенец ]

В Красногорске путепроводы строят в Опалихе и Аникеевке, оба будут введены в декабре. В Опалихе протяженность объекта составит 137 метров, он свяжет улицы Мира и Ольховую. Степень готовности составляет 35%. В Аникеевке 410-метровый путепровод готов на 55%.

Фото: [ Костантин Семенец ]

Ввод всех четырех путепроводов позволит улучшить транспортную доступность для четверти миллиона жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работах по содержанию дорог после зимнего периода.