Свыше 3,8 тысячи аварийных деревьев убрали в лесном фонде Подмосковья в этом году

Безопасность
пресс-служа Комитета лесного хозяйства Московской области

Фото: [пресс-служа Комитета лесного хозяйства Московской области]

С территории лесного фонда Подмосковья с начала текущего года убрали более 3,8 тысячи аварийных деревьев, сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего таких деревьев убрали в Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Истринском и Клинском лесничествах. Работы провели специалисты «Центрлесхоза».

В пресс-службе Комитета лесного хозяйства напомнили, что дерево признается аварийным, если на нем есть структурные изъяны, которые могут привести к падению.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о прошедшей в Подмосковье акции «Лес будущего».

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