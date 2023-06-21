Свыше пяти миллионов вызовов приняла подмосковная Система-112 с начала года

Операторы Системы-112 Подмосковья с начала текущего года приняли более пяти миллионов вызовов. Об этом сообщила пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ112.

Больше всего вызовов — свыше семидесяти процентов — было адресовано медикам. Двадцати двум процентам обратившихся требовалась помощь полиции и сотрудников ГИБДД, семи процентам — пожарной охраны, газовой службы и других ведомств.

Число справочных вызовов составило шестьсот тысяч. Еще тысячу вызовов обработали операторы-психологи, пятьсот — лингвисты.

В ведомстве также напомнили, что в январе этого года к региональной службе спасения были подключены федеральные дорожные службы.

«За прошедший период на номер 112 поступило свыше шести тысяч вызовов, находящихся в их (дорожных служб. — прим. ред.) компетенции», — уточнили в Системе-112 Подмосковья.

Ранее сообщалось, что на подлете к складам одной из воинских частей в Наро-Фоминске были сбиты два беспилотника. Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, пострадавших и разрушений нет.