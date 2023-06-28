Свыше шести миллионов вызовов приняли операторы Системы-112 Подмосковья с начала года

Более шести миллионов вызовов обработали операторы подмосковной Системы-112 за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, в весенне-летний период увеличилось число звонков сезонного характера. Заявители сообщали о ЧП на водоемах из-за таяния льда и провалившихся под лед гражданах. Кроме того, с конца апреля стало больше звонков от заблудившихся в лесных массивах, а также от их родственников.

Самое большое количество обращений, как и в другие периоды, было связано с вызовом скорой помощи. Также гражданам требовалась помощь полиции, пожарных и других экстренных служб.

Отмечается, что деятельность Системы-112 Подмосковья в первом полугодии 2023 года осуществлялась в штатном режиме. Бесперебойную работу обеспечивали около четырех тысяч специалистов. Все задачи были выполнены в срок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в Московской области запланирована большая работа по газовой безопасности.