Андрей Воробьев: в Подмосковье запланирована большая работа по газовой безопасности
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность контроля газовой безопасности и отметил, что в этом направлении ведется масштабная работа. Этой темы коснулись в ходе еженедельного совещания губернатора с областным Правительством и главами городских округов.
«Сегодня на повестку мы вынесли тему, которая уже звучала, тема актуальная — это газовая безопасность. Вы знаете, что принят закон, который предполагает заметную, важную подготовительную работу», — отметил глава Подмосковья.
Губернатор напомнил, что половина многоквартирных домов на территории Московской области используют газ. Как минимум, речь идет о газовых плитах.