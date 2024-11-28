ТАСС: экс-замглавы МЧС Гуровича освободили из колонии

Андрей Гурович, бывший заместитель главы МЧС России, был освобожден из колонии после того, как отбывал наказание за мошенничество. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Тагилстроевский районный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, и прокуратура не стала обжаловать данное решение.

Гурович отбывал срок в учреждении, предназначенном для бывших сотрудников правоохранительных и административных органов, расположенном в Нижнем Тагиле. В совокупности он провел в заключении менее двух с половиной лет.

Он был задержан 13 июля 2022 года, а в декабре того же года суд вынес ему приговор, назначив пять лет лишения свободы за превышение служебных полномочий.

Ранее сообщалось, что адвокат Танзили Комковой, осужденной по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, подал ходатайство о ее освобождении, ссылаясь на состояние здоровья своей клиентки.