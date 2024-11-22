Осужденная по делу «Зимней вишни» экс-глава Госстройнадзора попросила об освобождении

Адвокат Танзили Комковой, осужденной по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», в Кемерово, подал ходатайство о ее освобождении, ссылаясь на состояние здоровья своей клиентки, сообщило РИА Новости.

Комкова была приговорена к 18 годам колонии общего режима и штрафу в 80 млн рублей за взятку в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и отмывание денег.

Пожар в «Зимней вишне», который случился 25 марта 2018 года, унес жизни 60 человек. Среди них были дети. В декабре 2021 года Комкова была признана виновной по нескольким статьям уголовного кодекса. Отмечалось, что ее действия на посту главы Госстройнадзора повлекли трагические события в Кемерово.

Октябрьский районный суд Новосибирска уже начал рассмотрение поданного ходатайства. Однако судебное заседание было отложено на 26 декабря 2024 года, поскольку Комкова находится на дополнительном медицинском освидетельствовании.

На данный момент Комкова отбывает наказание в исправительной колонии-9 (ИК)9 в Новосибирской области. Решение суда по делу об освобождении будет принято в следующем году.

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