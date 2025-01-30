Тела 19 жертв авиакатастрофы в Вашингтоне достали из реки Потомак

По меньшей мере 19 человек погибли в результате столкновения военного вертолета Blackhawk и пассажирского самолета American Airlines недалеко от аэропорта имени Р. Рейгана в Вашингтоне, сообщил информационный портал BNO News.

Спасательные службы работают на месте происшествия, и тела 19 погибших извлекли из реки Потомак. Обломки воздушных суден разбросаны по акватории. Выживших пока найти не удалось.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на руководителя медиаотдела Объединенной оперативной группы Национального столичного региона Хизера Чаиреса, военный вертолет, столкнувшийся с самолетом, совершал тренировочный полет. По информации СМИ, на борту воздушного судна находились трое военных.

По информации Федерального управления гражданской авиации США, аэропорт имени Рейгана, недалеко от которого произошло крушение, будет закрыт минимум до пятницы, 31 января.

Ранее СМИ опубликовали видео с моментом столкновения самолета с военным вертолетом в США.