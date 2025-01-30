Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

На борту упавшего в реку самолета, который столкнулся с военным вертолетом в небе над аэропортом Рейгана в США, могло находиться 64 человека. Об этом сообщил SHOT. Телеграм-канал также опубликовал видео с моментом авиакатастрофы.

На кадрах видно, как два воздушных судна совершили столкновение, в результате чего в небе произошел взрыв. Самолет и вертолет стремительно начали падать вниз.

Местные СМИ утверждают, что упавшим пассажирским бортом мог оказаться рейс 5342 авиакомпании American Airlines, который выполнял полет из Канзаса в Вашингтон. На месте трагедии работают спасатели, в том числе на вертолетах и катерах.

Как позже сообщили в авиауправлении Соединенных Штатов, авиакатастрофа произошла с участием пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета UH-60 Blackhawk. Президент США Дональд Трамп проинформирован о произошедшем.

Ранее сообщалось, что американская Boom Supersonic провела первый сверхзвуковой полет прототипа XB-1.