Телеведущей из РФ Ольге Скабеевой предъявили заочные обвинения на Украине

Журналистку из России Ольгу Скабееву заочно обвинили на Украине в посягательстве на территориальную целостность страны. Такое обвинение выдвинула Служба безопасности Украины, об этом сообщил ТАСС.

Среди обвинений, которые были заочно выдвинуты СБУ против Скабеевой, посягательство на территориальную целостность украинской территории. Также ведущую обвиняют в распространении «информационно-психологических манипуляций в интересах Москвы». По утверждению спецслужбы, россиянка нарушила сразу четыре статьи уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что работники СБУ пытались задержать в Киеве Валерия Залужного. Это было еще тогда, когда он возглавлял всю украинскую армию. Спецназ СБУ хотел ворваться в здание Генштаба, где на тот момент находился Залужный как главком ВСУ. Это делалось по приказу из офиса Зеленского.