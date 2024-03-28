Тело 65-летней женщины обнаружили недалеко от СНТ в Электростали

В Подмосковье устанавливают обстоятельства смерти 65-летней женщины, тело которой обнаружили в Электростали.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, труп нашли прохожие на участке местности недалеко от садового товарищества «Восточное».

На теле есть признаки обморожения, однако точную экспертизу смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Следователи осмотрели место и изъяли личные вещи потерпевшей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир в Московской области нашли тело подростка с оплавленным телефоном в руках.