Труп подростка с ожогами и оплавленным смартфоном нашли в квартире в Подмосковье
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В подмосковной квартире обнаружили труп подростка 2006 года рождения, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
На теле юноши были ожоги, а в руке — оплавленный мобильный телефон, уточнили в надзорном ведомстве. ЧП случилось в поселке Зеленый Богородского округа. Труп подростка обнаружили в квартире его бабушки.
Проверку по факту случившегося начала Ногинская городская прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Московской области обнаружили обглоданные кошками тела мужчины и женщины.