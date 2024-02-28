Труп подростка с ожогами и оплавленным смартфоном нашли в квартире в Подмосковье

В подмосковной квартире обнаружили труп подростка 2006 года рождения, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

На теле юноши были ожоги, а в руке — оплавленный мобильный телефон, уточнили в надзорном ведомстве. ЧП случилось в поселке Зеленый Богородского округа. Труп подростка обнаружили в квартире его бабушки.

Проверку по факту случившегося начала Ногинская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Московской области обнаружили обглоданные кошками тела мужчины и женщины.