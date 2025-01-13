Торговая сеть «ВкусВилл» приостановила продажи десерта после жалоб на осколки стекла внутри

Магазины сети «ВкусВилл» на время прекращают торговлю десертами «ДэнБош» после жалоб одного из покупателей, что внутри ему попался кусочек стекла. Об этом сообщило РИА Новости.

Представители торговой сети заявили, что уже забрали у москвички кейс-торт «ДэнБош» после того, как та пожаловалась, что ей внутри него попался осколок стекла. При этом оказалось, что в десерте было не стекло, а кусочек пластика.

«Сейчас наши коллеги из контроля качества совместно с производителем проводят расследование. Основная задача — выявить возможные риски, и при необходимости принять дополнительные меры контроля», — указали журналистам.

Продажи десерта приостановлены до выяснения всех обстоятельств инцидента. Проверка началась в тот же день, как была получена жалоба.

Ранее сообщалось, что сеть «ВкусВилл» приостановила продажу пельменей одной из марок после того, как при их производстве были обнаружены нарушения. Партии продуктов полностью изъяты из продаж, в том числе и в сфере доставки и розничных магазинов.