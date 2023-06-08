В Подмосковье предъявили обвинение жителю, который в ходе ссоры застрелил знакомого

В Подмосковье предъявили обвинение местному жителю, который в ходе ссоры застрелил своего знакомого. Как сообщили в ГСУ СКР по региону, инцидент произошел в Кашире.

По данным ведомства, мужчина в возрасте 65 лет в вечернее время находился со знакомым на Центральной улице в деревне Каменка. Между приятелями произошел конфликт, и обвиняемый выстрелил в оппонента из оружия. Тот скончался на месте.

Отмечается, что у злоумышленника отсутствовало разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия.

По информации ГУ МВД РФ по Подмосковью, обвиняемый совершил несколько выстрелов из охотничьего ружья. Мужчину задержали.