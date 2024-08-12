«Ростех» разработал новейшую систему ПВО

Корпорация «Ростех» разработала новую систему ПВО «Панцирь-СМД-Е» с боевым модулем без автоматических пушек. Соответствующее заявление сделал первый замгендиректора государственной корпорации Владимир Артяков, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Собеседник агентства рассказал, что в ходе открывающегося в данный момент в Кубинке форума «Армия-2024», корпорация планирует представить порядка тысячи экспонатов, среди которых и новые образцы вооружений для отечественной армии.

Среди таких Артяков отметил новейшую ПВО «Панцирь-СМД-Е», отличающаяся от предшественниц новым боевым модулем без автоматических пушек. Он объяснил, что данное строение делает из системы ПВО ЗРК в чистом виде.

Более того, «Ростех» также представит снаряды ближнего перехвата для гарантированного поражения вражеских БПЛА, в том числе и малоразмерных, рассказал Артяков.

Он добавил, что на форуме также планируется представить 2 наземные роботизированные платформы. Опыт реального столкновения показал корпорации, что данный вид техники является очень перспективным, объяснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о старте серийного производства новых тяжеловесных БПЛА в России.