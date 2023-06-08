Три жителя Горловки погибли после украинского обстрела

Число жертв очередного примера украинской агрессии в Горловке, что в ДНР, возросло. Об этом в соцсетях написал мэр города Иван Приходько в четверг, 8 июня.

Украинские войска нанесли удар по Горловке в четверг. Сначала сообщалось о двух погибших гражданах, но чуть позже выяснилось, что погиб еще один мирный житель, который скончался в поселке шахты имени Гагарина.

Помимо трех погибших, в поселке также оказались ранены десять человек.