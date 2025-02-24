Турецкий суд приговорил оставившую дочь в туалете аэропорта россиянку к тюрьме
Россиянка, оставившая дочь в туалете аэропорта Антальи, получила 15 лет тюрьмы
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В Турции суд вынес приговор гражданке России Екатерине Бурнашкиной, назначив ей 15 лет лишения свободы за то, что она оставила новорожденную дочь в уборной аэропорта, сообщило РИА Новости.
Приговор Бурнашкиной был вынесен по обвинению в попытке убийства близкого члена семьи.
Уголовное преследование в отношении 18-летней россиянки началось после инцидента в октябре 2024 года, когда она оставила своего новорожденного ребенка в аэропорту Антальи. Екатерина и ее мать Елена, которая также была задержана, намеревались вылететь в Россию.
Ранее сообщалось, что полиция задержала россиянина, сбросившего кошку со смотровой площадки в Крыму.