Турецкий суд приговорил оставившую дочь в туалете аэропорта россиянку к тюрьме

В Турции суд вынес приговор гражданке России Екатерине Бурнашкиной, назначив ей 15 лет лишения свободы за то, что она оставила новорожденную дочь в уборной аэропорта, сообщило РИА Новости.

Приговор Бурнашкиной был вынесен по обвинению в попытке убийства близкого члена семьи.

Уголовное преследование в отношении 18-летней россиянки началось после инцидента в октябре 2024 года, когда она оставила своего новорожденного ребенка в аэропорту Антальи. Екатерина и ее мать Елена, которая также была задержана, намеревались вылететь в Россию.

Ранее сообщалось, что полиция задержала россиянина, сбросившего кошку со смотровой площадки в Крыму.