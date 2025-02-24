Полиция задержала россиянина, сбросившего кошку со смотровой площадки в Крыму

В Ялте задержали туриста, сбросившего со скалы смотровой площадки в Ласточкином гнезде кошку. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк.

Задержанным оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга. 23 февраля мужчина посетил туристический объект. На камеры видеонаблюдения попал жуткий момент, когда он сначала гладит кошку, а потом, убедившись в том, что вокруг никого нет, сбрасывает животное с 40-метровой высоты.

Кошка по имени Муся 10 лет жила на территории замка «Ласточкино гнездо». Ее хорошо знали постояльцы этого места, а сотрудники туристического объекта ухаживали за ней и кормили питомца.

Сейчас задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств и мотива своего поступка. В социальных сетях активно обсуждается вопрос о наказании для него — пользователи требуют справедливой меры.

Ранее сообщалось, что в Московской области кошка спасла хозяина, разбудив его во время пожара.