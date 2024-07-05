Турция приняла закон об ужесточении досмотра пассажиров на авиарейсах

Теперь в турецких аэропортах заметно устрожат процедуру досмотра пассажиров при посадке на самолет. Закон по этому поводу принял парламент Турции.Об этом сообщил национальный телеканал Habertürk.

Новые правила посадки в аэропортах Турции будут соответствовать Конвенции о международной гражданской авиации, которая когда-то была принята в Чикаго. По ней сотрудники служб безопасности могут досматривать пассажиров как при входе в терминал, так и непосредственно в зоне посадки. Досмотру при этом подлежат как личные вещи человека, так и принадлежащие ему гаджеты. Если же пассажир отказывается предъявлять для досмотра что-либо, его не допускают в аэропорт либо на посадку на рейс.

Все вещи, которые запрещены к провозу, будут конфисковываться на месте. Большинство аэропортов в Турции уже оборудовано всем необходимым для такого досмотра. В них есть два досмотровых пункта: на входе в зону общего доступа, а также в так называемой чистой зоне, в которую пассажир попадает после регистрации на рейс.

Ранее пресса сообщала о ЧП с самолетом в Екатеринбурге. Там при посадке авиалайнер повело в сторону, его выбросило со взлетной полосы. Пилоты сумели при этом удержать воздушное судно от опрокидывания, благодаря чему обошлось не только без жертв, но даже и без пострадавших.