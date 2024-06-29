Борт авиакомпании UVTaero с 46 пассажирами выбросило с полосы во время посадки в Екатеринбурге

Как передает Mash, трагедия чуть было не случилась днем в субботу, 29 июня, в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Там борт авиакомпании UVTaero, летевший из Казани в столицу Урала, потерял устойчивость при посадке на взлетку и самолет повело в сторону.

Сообщается, что пилоты проявили профессионализм и смогли удержать самолет от опрокидывания. В результате инцидента никто не пострадал. Всех пассажиров уже доставили в здание аэровокзала.

«CRJ-200 летел по маршруту Казань-Тобольск-Екатеринбург. о время захода в авиагавань не смог затормозить и выкатился на газон», — приводится в публикации.

Произошедшим уже заинтересовался СК РФ. Ведомством инициировано проведение проверки и выяснения причин инцидента. На борту в этот момент находились 46 пассажиров.