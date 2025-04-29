У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8

Утром 29 апреля у побережья южных Курил было зафиксировано землетрясение, сообщила в интервью РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По словам эксперта, сила подземных толчков составила 4,8 балла.

Эпицентр располагался в 54 километрах юго-восточнее острова Итуруп, очаг землетрясения залегал на глубине 88 километров, добавила сейсмолог.

По информации собеседницы агентства, землетрясение могли ощутить на Итурупе силой 2-3 балла. Тревога цунами не объявлялась.

Ранее в Турции подтвердили неизбежность крупного землетрясения в Стамбуле. Профессор сейсмологии и член Совета ученых мэрии Стамбула Халюк Эйидоган сказал, что точную дату катастрофы предсказать невозможно, однако высокий риск нового разрушительного толчка в регионе Мраморного моря очевиден.