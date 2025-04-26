В Турции готовятся к масштабному землетрясению в Стамбуле

В Турции подтвердили неизбежность крупного землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил РИА Новости профессор сейсмологии и член Совета ученых мэрии Стамбула Халюк Эйидоган.

По его словам, точную дату катастрофы предсказать невозможно, однако высокий риск нового разрушительного толчка в регионе Мраморного моря очевиден.

Обсуждение ожидаемого землетрясения магнитудой более 7,5 снова активизировалось после сейсмического события 23 апреля. Ученый отметил, что Стамбул и прилегающие районы исторически подвержены землетрясениям, начиная с времен Византии.

«Утверждать, что землетрясение случится через 40-50 лет — не вполне корректно, ученые могут лишь подсчитать вероятность такого события. Точной даты никто не скажет, это предсказать невозможно, но в любом случае риск крупного землетрясения в Мраморном море высок», — отметил Эйидоган.

Согласно исследованиям, Северо-Анатолийский разлом, проходящий через Мраморное море, вызывает масштабные землетрясения примерно раз в 250 лет.

В пятницу, 25 апреля, в Стамбуле вновь зафиксировали подземные толчки. Магнитуда землетрясения составила 4,3.