У «Москва-Сити» избили курьера и отняли у него 127 млн рублей

В российской столице произошло ограбление курьера. Злоумышленники напали на него и отобрали чемодан, в котором находилось 127 млн руб. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Временно безработный 34-лектний мужчина подрабатывает в Москве курьером. Ему поступило предложение перевозить от «Сити» некие посылки. Он согласился, после этого без всяких проблем выполнил три заказа. За каждый из них он получил по 10 тыс. руб. Неприятность случилась при четвертом заказе.

«Курьеру передали чемодан и сказали, что в нем 127 млн рублей (при этом сам курьер деньги не видел). Дмитрий вышел на улицу и планировал сесть в такси, как вдруг перед ним выросли трое неизвестных», — указал микроблог.

Один из незнакомцев спросил у курьера, что это за здание, после чего мужчину начали бить. У него вырвали чемодан из рук, затем нападавшие скрылись. Курьер вслед за нападением позвонил заказчику и запросил инструкции, от него потребовали вызвать полицию. Он так и сделал. Сейчас грабителей ищут правоохранители.

Ранее сообщалось, что в РФ предложили способы борьбы с детьми, сотрудничающих с мошенниками. Авторы инициативы выступили за дополнение Уголовного кодекса РФ новой статьей, которая устанавливает уголовную ответственность за противоправные попытки получения у несовершеннолетних реквизитов банковских карт, данных электронных кошельков, кодов доступа к сейфам или иным финансовым инструментам.