Общественники предложили ввести в России уголовку за попытки ограбить родителей через их детей

В нашей стране изобрели способ борьбы с «детьми-шпионами», разглашающими мошенникам данные родителей. Список предложений, которые помогут минимизировать количество подобных случаев, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву представила Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом». Об этом сообщает Life.ru.

В обращении отмечается, что в позапрошлом году каждый пятый случай финансового мошенничества совершался с вовлечением несовершеннолетних. Однако действующие нормы российского законодательства не учитывают специфику указанных преступлений, а профилактические механизмы остаются фрагментарными.

Авторами инициативы предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей, которая устанавливает уголовную ответственность за противоправные попытки получения у несовершеннолетних реквизитов банковских карт, данных электронных кошельков, кодов доступа к сейфам или иным финансовым инструментам. Кроме того, следует внести изменения в Закон РФ «О национальной платежной системе», которые обяжут банки внедрить «детский режим» для карт, двухфакторную аутентификацию для транзакций с участием несовершеннолетних и систему экстренного оповещения родителей о подозрительных финансовых действиях. Также следует дополнить ст. 5.35 КоАП РФ пунктом, который предусматривает административную ответственность законных представителей за ненадлежащее хранение платежных данных, бесконтрольную передачу детям средств идентификации или иные действия, способствующие финансовым преступлениям в отношении несовершеннолетних.

Уточняется, что также нужно ввести в Уголовный кодекс РФ новую главу, которая станет выделять категорию преступлений против несовершеннолетних в финансовой сфере.

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