У спасателя, погибшего при обрушении дома в Балашихе, остались жена и маленькие дети

У сотрудника ГКУ МО «Мособлпожспас» Олега Калмыкова, который погиб в результате повторного обрушения дома в Балашихе, остались жена и два маленьких ребенка. Об этом сообщает интернет-издание «Балашиха. Факт» .

Отмечается, что Калмыков служил в 201-й ПСЧ территориального управления №6. По словам коллег, это был преданный друг, отважный спасатель, любящий супруг и отец. Они выразили соболезнования родным погибшего.

Сегодня утром произошел взрыв в одном из девятиэтажных домов Балашихи. В результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи. Спустя несколько часов произошло повторное обрушение. В это время в здании работали спасатели. По данным МЧС, погибли двое из них.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел оперативный штаб на месте взрыва.