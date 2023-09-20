Губернатор Подмосковья провел оперативный штаб на месте взрыва в Балашихе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативный штаб на месте взрыва в Балашихе. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Из пострадавшего дома спасатели эвакуировали 170 человек. Еще двоих госпитализировали, к сожалению, один из них скончался по пути в больницу. Сейчас известно о двоих погибших. Мои соболезнования семьям», — написал он.

По данным Воробьева, сейчас спасатели пробираются к женщине и ребенку, которые находятся под завалами. В результате взрыва были также повреждены припаркованные автомобили и квартиры в соседних домах. На месте инцидента были организованы три пункта временного размещения.

«Сейчас поедем в ДК — пообщаться с жильцами, узнать, что необходимо, чем можем помочь», — заключил глава Подмосковья.

Напомним, что утром в среду в многоквартирном жилом доме в Балашихе произошел взрыв газовоздушной смеси. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.