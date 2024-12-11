Искали евреев, а нашли срок: суд назначил наказание участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Семеро участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы были приговорены к реальным срокам лишения свободы. Они получили от восьми до девяти лет пребывания в колонии. Об этом на своем сайте сообщила Генеральная прокуратура РФ.

В октябре 2023 года аэропорт оказался блокированным толпой из-за рейса из Тель-Авива. Люди искали евреев, чтобы расправиться с ними. Александровский районный суд Ставропольского края вынес приговор в отношении семерых участников этих событий. Он обвинил подсудимых в уничтожении имущества, участии в массовых беспорядках, неподчинении требованиям сотрудников правоохранительных органов. Все это делалось «на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля», так было указано в приговоре. Злоумышленники получили по 8-9 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Махачкале произошел взрыв бытового газа. ЧП случилось в многоквартирном доме, на третьем этаже пятиэтажного здания. Два человека получили травмы, еще 40 человек были эвакуированы в безопасное место.