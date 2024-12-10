В многоквартирном доме в Махачкале взорвался газ: пострадали два человека

В Махачкале произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Об этом сообщило РИА Новости, публикуя кадры разрушений с места происшествия.

В Махачкале в одном из многоквартирных домов на улице Абубакарова произошел хлопок газовоздушной смеси. Инцидент случился на третьем этаже пятиэтажного здания, расположенного недалеко от центральной мечети.

В результате происшествия 40 жителей дома были эвакуированы, два человека получили травмы. Местные службы оперативно отреагировали на ситуацию.

Ранее при взрыве газа в частном доме в Дагестане пострадали три человека.