Участники почти 2,5 тысячи аварий в Подмосковье обратились в Службу помощи при ДТП за неделю

Участники более 2,4 тысячи аварий в Подмосковье обратились в Службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения за минувшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что 489 обратившихся благодаря консультации работников горячей линии оформили «Европротоколы», еще 813 участников дорожно-транспортных происшествий — получили помощь по оформлению аварий в Центрах помощи при ДТП.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что сейчас в регионе работает пятнадцать Центров помощи при ДТП, в том числе в Химках, Подольске и Пушкино. В них можно оформить аварии без пострадавших.

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