Участники свыше 2,1 тысячи аварий в Подмосковье обратились в Службу помощи при ДТП за неделю

Участники свыше 2,1 тысячи аварий в Московской области обратились на горячую линию Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения региона за минувшую неделю.

Как сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, почти семьсот обратившихся благодаря консультации работников горячей линии оформили «Европротоколы».

В ведомстве напомнили, что Служба помощи при ДТП работает в двух форматах: очно и дистанционно. Так, консультации по телефону оказываются круглосуточно, а оформить дорожно-транспортное происшествие без пострадавших можно в специальных Центрах помощи, их в регионе пятнадцать.

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