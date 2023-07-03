Губернатор Московской области поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

«В принципе, все что касается безопасности, имеет определяющее значение для человека. С недавнего времени оснащенные, оборудованные видеонаблюдением автомагистрали имеют еще и другие универсальные назначения, начиная от мусора и заканчивая борьбой с терроризмом. Мы и дальше продолжим сотрудничество, взаимодействие для того, чтобы соответствовать духу времени, а значит, видеть положительные результаты», — подчеркнул губернатор Подмосковья.