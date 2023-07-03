Губернатор Московской области поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
Фото: [Антон Чернов]
Совещание губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов началось с поздравления сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником.
«Вы знаете, что в каждом городе, каждом населенном пункте на большом количестве федеральных, региональных, муниципальных дорог несут службу наши коллеги. И от эффективности, технологичности их работы, вовлеченности в те или иные ситуации зависит прежде всего безопасность и комфорт наших граждан», — отметил губернатор Подмосковья.
Глава региона обратился к начальнику ГУ МВД России по Подмосковью Виктору Паукову и поблагодарил за работу всех сотрудников Госавтоинспекции.
«На протяжении долгого времени мы стараемся находить умные решения, чтобы снизить и травматизм, и аварийность на дорогах. Всегда видим желание сотрудничать», — сказал Андрей Воробьев.
Глава Московской области также отметил, что каждый год в регионе отмечается снижение этих показателей на дорогах. Он обратил внимание, что эта норма закреплена в указа президента России.
«В принципе, все что касается безопасности, имеет определяющее значение для человека. С недавнего времени оснащенные, оборудованные видеонаблюдением автомагистрали имеют еще и другие универсальные назначения, начиная от мусора и заканчивая борьбой с терроризмом. Мы и дальше продолжим сотрудничество, взаимодействие для того, чтобы соответствовать духу времени, а значит, видеть положительные результаты», — подчеркнул губернатор Подмосковья.
Ранее Андрей Воробьев и зампред правительства России Марат Хуснуллин обсудили вопросы социально-экономического развития региона.