УФСБ Татарстана предотвратила диверсию на заводе в Казани

Согласно информации, предоставленной пресс-службой УФСБ по Республике Татарстан, в регионе был задержан местный житель, занимавшийся подготовкой диверсионного акта на одном из предприятий Казани.

Представители ведомства заявили, что деятельность задержанного координировалась «неустановленным лицом, представляющим украинскую сторону». Установлено, что с февраля по октябрь текущего года он осуществлял подготовку к атаке с использованием беспилотного летательного аппарата на один из заводов, расположенных в Казани.

В заявлении также подчеркивается, что задержанный, родившийся в 2000 году, занимался изучением методов создания взрывчатых веществ, а также освоил «базовые навыки конспирации».

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям об обучении совершению диверсионных актов (ст. 281.2 УК РФ) и о покушении на совершение диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Калужской области ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу Украины.