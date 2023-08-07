«Плесень, грязь и бродячие собаки»: постояльцы рассказали о проблемах отеля в Истре, где отравились люди

Постояльцы отеля в Истре, где отравились шесть человек, жаловались на ужасный сервис. Интернет-изданию «Подмосковье сегодня» стало известно содержание жалобной книги, где отдыхающие оставляли свои отзывы.

«Стены в номере и местах общего пользования покрыты плесенью, в номере грязь. <…> Предоставлены рваные полотенца. <…> На территории отеля находятся бродячие собаки, которые нападают на жильцов. Отель по всем показателям не пригоден к проживанию. <…> Отель нужно закрыть на полную реконструкцию», — написал один из гостей.

«За 18 тысяч рублей в сутки я ожидала абсолютно другой сервис. <…> Отвратительный запах. Из положительного только локация и природа», — написала другая посетительница отеля.

Гости отеля также жаловались на плохую работу ресторана, грязные шезлонги, мусор и несоблюдение техники безопасности в бассейне.

«По периметру (в бассейне. — прим. ред.) установлены пластиковые бортики, которые не закреплены», — написано в книге жалоб и предложений.

Ранее стало известно, что после ужина в одном из отелей Истры шестерым постояльцам стало плохо. Двух человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще четверым помощь оказали на месте. Проверку по факту отравления отдыхающих начали прокуратура Подмосковья и региональное управление СК России.