Уголовное дело возбудили в Подмосковье после нападения мужчины на посетителей компьютерного клуба
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Уголовное дело возбудили в Подмосковье после нападения мужчины с ножом на посетителей компьютерного клуба во Фрязино, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Фигурантом стал 34-летний местный житель. Накануне он увидел у компьютерного клуба иностранного гражданина и набросился на него с ножом, а затем зашел внутрь и напал на несовершеннолетнего.
Известно, что в момент преступления подозреваемый был пьян. В ведомстве добавили, что потерпевшим оперативно оказали медицинскую помощь. В настоящее время угроза жизни отсутствует.
В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском подросток ранил ножом сверстника.