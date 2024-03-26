Уголовное дело возбудили в Подмосковье после нападения мужчины на посетителей компьютерного клуба

Уголовное дело возбудили в Подмосковье после нападения мужчины с ножом на посетителей компьютерного клуба во Фрязино, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Фигурантом стал 34-летний местный житель. Накануне он увидел у компьютерного клуба иностранного гражданина и набросился на него с ножом, а затем зашел внутрь и напал на несовершеннолетнего.

Известно, что в момент преступления подозреваемый был пьян. В ведомстве добавили, что потерпевшим оперативно оказали медицинскую помощь. В настоящее время угроза жизни отсутствует.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском подросток ранил ножом сверстника.