Уголовное дело завели на подростка из Раменского, который ранил ножом сверстника
Фото: [vk.com / ГСУ СК России по МО]
В Раменском было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя в возрасте 14 лет, который с ножом напал на своего сверстника. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.
По информации ведомства, инцидент произошел 19 марта. Между школьниками вспыхнула ссора на фоне личной неприязни друг к другу. В ходе конфликта один из подростков ранил оппонента ножом в область живота.
Раненому школьнику незамедлительно оказали медицинскую помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, он находится на стационарном лечении.
Специалисты продолжают работу по сбору и закреплению доказательственной базы.