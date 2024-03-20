Уголовное дело завели на подростка из Раменского, который ранил ножом сверстника

В Раменском было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя в возрасте 14 лет, который с ножом напал на своего сверстника. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

По информации ведомства, инцидент произошел 19 марта. Между школьниками вспыхнула ссора на фоне личной неприязни друг к другу. В ходе конфликта один из подростков ранил оппонента ножом в область живота.

Раненому школьнику незамедлительно оказали медицинскую помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, он находится на стационарном лечении.

Специалисты продолжают работу по сбору и закреплению доказательственной базы.