Уголовное дело завели на водителя, который сбил женщину в Щелково
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Уголовное дело было возбуждено в отношении водителя, который сегодня днем сбил женщину в Щелково. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по Подмосковью.
Инцидент произошел в районе двух часов дня на Космодемьянской улице. Возле одного из расположенных здесь домов женщина 1998 года рождения, находившаяся за рулем легковушки, сбила жительницу 1984 года рождения.
Потерпевшую доставили в медучреждение с травмами.
Ранее сообщалось, что состояние женщины оценивается как средней степени тяжести. Ей оказывают всю необходимую помощь.