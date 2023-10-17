Уголовное дело завели на водителя, который сбил женщину в Щелково

Уголовное дело было возбуждено в отношении водителя, который сегодня днем сбил женщину в Щелково. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Инцидент произошел в районе двух часов дня на Космодемьянской улице. Возле одного из расположенных здесь домов женщина 1998 года рождения, находившаяся за рулем легковушки, сбила жительницу 1984 года рождения.

Потерпевшую доставили в медучреждение с травмами.

Ранее сообщалось, что состояние женщины оценивается как средней степени тяжести. Ей оказывают всю необходимую помощь.